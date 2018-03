Furti e rapine, sindaci dal prefetto: «Psicosi nel basso Salento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindaci di Diso, Andrano, Santa Cesarea, Castro e Spongano - insieme ai carabinieri di Maglie e Tricase - questa mattina hanno partecipato a un vertice sulla sicurezza convocato in prefettura per chiedere di fermare l'escalation di furti e rapine che si sono verificate negli ultimi tempi in diversi comuni.Cittadini e commercianti temono che nel weekend di Pasqua e Pasquetta attività commerciali e abitazioni vengano nuovamente prese di mira. I sindaci parlano di vera e propria psicosi da topi d'appartamento che spinge la gente a non allontanarsi da casa.Nel corso del colloquio, il prefetto di Lecce, Claudio Palomba, ha assicurato un potenziamento immediato dei controlli per fare fronte all'allarme, anche con l'impiego di Polizia e Guardia di Finanza che pattuglieranno la zona durante le festività.Nel lungo periodo, invece, si tenterà di arginare il fenomeno dotando quanti più comuni possibile di sistemi di videosorveglianza.Tuttavia, il prefetto condanna fermamente l'iniziativa delle cosiddette "ronde", messe in piedi a Diso e Marittima, sollecitando i cittadini a segnalare ogni episodio sospetto alle forze dell'ordine evitando di farsi giustizia da soli.