Furti e rapine in centro: due arresti a Lecce

LECCE - Gli agenti delle volanti di Lecce hanno tratto in arresto due uomini, responsabili di gran parte degli episodi di furti e rapine che si sono verificati nel capoluogo durante il weekend appena trascorso.Manette ai polsi per Simone Mazzei, leccese di 30 anni, che ieri ha scippato una anziana donna in via Benedetto Croce. L'uomo è stato incastrato dalle testimonianze di vari passanti che hanno riconosciuto lui e l'auto che guidava quando ha trascinato l'anziana per strapparle la borsa.Il giorno prima dell'azione lo strsso Mazzei era stato soccorso per un malore in piazza Verdi ed era stato portato in ospedale a Galatina. Proprio da Galatina risulta rubata l'auto a bordo della quale è stata scippata la donna, uno scippo trasformato in rapina dal fatto che la donna è stata trascinata e si è ferita durante l'azione. L'uomo ha quindi rimediato anche l'accusa di ricettazione.Il secondo arresto riguarda invece la scia di furti avvenuti ieri in centro, tra corso Vittorio Emanuele e Via dei Mocenigo. Nel primo caso l'uomo è entrato nel negozio "Salentinamente" e ha arraffato delle banconote dal registratore di cassa. Il furto è stato sventato da un cliente russo che lo ha inseguito e bloccato, ma poco dopo un furto analogo si è verificato ai danni del ristorante "Semiserio" che si trova in via Dei Mocenigo. L'uomo, Mauro Bagordo, 36 anni del Brindisino, è stato rintracciato poco dopo in via Costa. A quanto pare aveva messo a segno anche il furto analogo nella farmacia Elia di via Leuca.