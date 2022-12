Furti nei negozi e droga: 17 arresti e numerose denunce nel Salento

Diciassette arresti e numerose denunce, è il bilancio dell’operazione “Countdown to Christmas” portata avanti nel corso dell’ultima settimana dai carabinieri del Comando provinciale di Lecce, in coerenza con le misure di sicurezza pianificate in Prefettura in vista delle festività natalizie, con particolare riferimento a furti, spaccio di sostanze stupefacenti e ai recenti episodi di danneggiamenti di auto a seguito di incendi.

Furti nei negozi del centro



Il servizio straordinario di controllo del territorio attuato dai militari, a Lecce città, ha prodotto due arresti in flagranza. Con l’accusa di furto aggravato è finita in carcere una 29enne fermata dal personale della sicurezza di un negozio di via Trinchese con svariati capi di vestiario privi di placca antitaccheggio, per un valore complessivo di 450 euro.

Tre arresti per droga

A Lecce, nell’area ricompresa tra la stazione ferroviaria e piazza Italia, è stato individuato e ristretto agli arresti domiciliari un 51enne, sorpreso con 12,7 grammi di eroina e materiale per il confezionamento delle dosi. Sempre droga, ma questa volta a Casarano, dove un 21enne beccato in casa in possesso di 9 involucri contenenti 42,75 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per confezionare le dosi, oltre ad alcune armi e munizioni detenute illegalmente, è finito ai domiciliari.

Un altro intervento per droga è stato compiuto a Squinzano dai militari del Nor del radiomobile di Campi Salentina. Un 31enne, in seguito a controllo dell’autovettura, è stato trovato in possesso di tre barattoli contenenti 1 grammo di marijuana. E da successiva perquisizione in casa sono stati scovate 32 piante di marijuana in tre box riscaldati, 33 barattoli contenenti 981 grammi della stessa sostanza stupefacente, nonché altre 9 bustine contenenti 18 grammi, due bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi. Materiale posto sotto sequestro. Per il giovane sono scattati i domiciliari.

Auto rubata e arnesi da scasso



Arresti domiciliari anche per un 24enne di Alessano, colto in flagranza di reato, a bordo di un’auto rubata sulla provinciale che collega Alessano con Presicce-Acquarica. Il 24enne è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e una centralina elettronica, secondo i militari utilizzati per rubare la vettura. Indagini in corso invece per individuare il complice, che al momento del controllo si è dato alla fuga.



E’ finito in carcere anche un uomo residente in un comune dell’hinterland leccese, perché violava i domiciliari a cui era stato sottoposto per il reato di stalking. Manette ai polsi anche per un 25enne di Veglie, poiché nonostante fosse posto ai domiciliari, dopo essersi allontanato da casa si sarebbe reso responsabile di un furto da 150 euro in un’attività commerciale. Altri arresti (per espiazione pena, violazione degli obblighi di dimora, evasione e rapina commessa fuori regione) e una sfilza di denunce sono state eseguite in numerosi altri comuni della provincia. Tra questi anche un uomo di Trepuzzi denunciato per ricettazione e vendita online di gioielli rubati, e un altro soggetto ad Otranto, individuato dai militari della locale stazione, attraverso la visione di alcuni filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza, quale responsabile dell’incendio di un autocarro verificatosi nei giorni scorsi in città.