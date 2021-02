Raffica di furti in paese, ladro sorpreso mentre tentava l'ennesimo colpo

Arrestato dai carabinieri di Copertino, Donatello Alemanno, 45enne del posto, ritenuto il responsabile dei numerosi furti notturni nelle attività commerciali della città. L'uomo, da alcuni giorni attenzionato dai militari dell'arma guidati dal tenente Salvatore Giannuzzi, è stato intercettato nella notte, munito di mazza ferrata mentre provava a sfondare la porta d'ingresso e introdursi in un bar su via Colaci. Stessa tecnica pare utilizzata anche per gli altri colpi. Dopo un breve inseguimento a piedi il 45enne, braccato dai carabinieri, è stato arrestato e poi tradotto nel carcere di Borgo San Nicola.

