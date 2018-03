Ladri della domenica (se piove): colpiti il Joyce e la Torre di Merlino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il copione è sempre lo stesso: i malviventi agiscono nell’orario di chiusura pomeridiana o notturna, preferibilmente di domenica, meglio ancora se la pioggia lascia le strade del centro storico deserte.Nelle ultime ore i ladri hanno fatto visita a due locali: domenica pomeriggio al Joyce pub di via Umberto I e in un orario imprecisato tra domenica notte e lunedì pomeriggio alla Torre di merlino di via D’Aragona. Il fatto che i due locali si trovino nel cuore della movida non ha scoraggiato i malviventi, che hanno approfittato dell’orario in cui i locali sono chiusi - dopo la fine del servizio di pranzo per il Joyce e prima della riapertura per la cena per la Torre - e soprattutto della pioggia, che tiene lontano i passanti e quindi gli occhi curiosi.Nel caso della “Torre di Merlino”, attorno alle 19 - all’orario di apertura del noto ristorante, titolare e dipendenti hanno trovato la porta d’ingresso forzata e l’interno messo a soqquadro. I ladri hanno portato via un pc e il registratore di cassa, per un importo ancora da quantificare ma che dovrebbe essere ingente. E, prima di andare via, i malviventi hanno pensato bene di asportare le telecamere - due interne e una esterna - per evitare di lasciare tracce compromettenti. Sul posto gli agenti delle Volanti che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle videocamere di alcuni locali di via D’Aragona, anche se l’ipotesi è che i ladri siano arrivati percorrendo qualche vicolo meno sorvegliato.Domenica pomeriggio, invece, in una fascia oraria compresa tra le 16 e le 19 (cioè quella della chiusura pomeridiana) uno o più ladri si sono introdotti nel Joyce pub. In questo caso, hanno sfondato un finestrino posto sull’ingresso collaterale dello storico Irish pub e si sono introdotti all’interno. Hanno prelevato solo le poche banconote presenti in quel momento nel registratore di cassa e sono fuggiti indisturbati. Qualcuno però si deve essere tagliato con i vetri rotti, dal momento che gli agenti hanno trovato macchie di sangue di cui hanno prelevato i campioni.Continua, così, la raffica di furti ai danni di esercizi commerciali del centro che si verificano immancabilmente quasi tutte le domeniche, specie se piovose.Nel mirino dei ladri - l’ipotesi è che ad agire siano le stesse persone - sono già finiti prima il bar Moro di via degli Ammirati: domenica pomeriggio (era l’11 febbraio), bottino 300 euro. Poi Mamma Elvira di via Umberto I, da dove hanno portato via 2mila euro in contanti: era il 25 febbraio, ancora domenica e pioveva.. Più di recente è toccato al ristorante Le Zie di via Costadura e al San Carlino del centro storico, ma in questo caso i ladri sono andati via con pochi spiccioli.Tra i negozi, il furto più sostanzioso è stato quello da Nella, storico negozio di scarpe di via Imperatore Adriano. In questo caso i malviventi hanno agito di notte (tra domenica e lunedì, alla fine di febbraio, anche in questo caso protetti dal “deserto” creato dalla pioggia) ed hanno portato via 1.500 paia di scarpe per un valore di circa 50mila euro.