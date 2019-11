Riccardo Rodelli

Ultimo aggiornamento: 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una "nonnetta mai eletta" e anche Una "Mrs Doublfire di Palazzo Madama", attrice "del ricatto", «dell'estorsione perfetta: l'internamento di Matteo Salvini in un solitario campo di concentramento dove, attenti agli altri, molti potrebbero andare a fargli compagnia per un commento su Facebook»: una tempesta di odio e disprezzo contro la senatriceHa fatto il giro della rete destando stupore e indignazione il post su Facebook di, il segretario cittadino di Lecce della Lega Nord , che ha inviato un lunghissimo comunicato stampa per dire la sua sull'astensione del suo partito e del centrodestra a Palazzo Madama sulla commissione Segre, dopo le polemiche seguite al voto in Aula.«Le rivoluzioni - scrive Rodelli, che è anche un avvocato - si inaugurano con le nuove parole, le dittature con l’abrogazione, la proibizione, la mutazione delle parole. Ovvio che corra ai rimedi, ovviamente ammantati dei più santi e venerabili principi provvisori che contraddistinguono la loro etica imputridita di doppiopesismo e doppia e magari tripla morale. Usando come avanguardia e maschera un personaggio che non possa essere “attaccato”: una vecchietta ben educata, reduce dai campi di concentramento, mai eletta. La Mrs. Doubtfire di palazzo Madama. Ed ecco servito il ricatto, l’estorsione perfetta. L’ avvertimento minaccioso e sinistro col quale ti tapperanno la bocca: perché non puoi dire più niente, devi chinare la testa, tacere, accettare di bere sino in fondo il calice dell’amarezza».«E allora - prosegue - che significa “Commissione sull’Antirazzismo e l’odio"? La verità è nelle ultime inquietanti parole che la nonnetta, a nome del PD che l’ha redatta, dove per odio, razzismo e intolleranza si intende “ogni forma” di “nazionalismo”, “etnocentrismo” e similia. In pratica: il “prima gli italiani” e solo quello. E’ Salvini e i salviniani l’unico scopo. Come è Salvini il solo scopo di questo governo. Il suo internamento in un solitario campo di concentramento, dove attenti agli altri, molti potrebbero andare a fargli compagnia per un commento su fb».La risposta del Pd nazionale non si fa attendere. Il ministrosi rivolge direttamente a Salvini: «Lo faccia dimettere e chieda scusa».