Fuori strada con la Porsche: muore imprenditore 39enne

Difficile dire cosa sia accaduto ma un'altra vita è stata spezzata sulle strade del Salento. A morire un giovane imprenditore di Presicce, Luca Ferraro, 39enne, titolare di una ditta specializzata nel settore dei profilati in alluminio. Ha perso il controllo della sua potente auto ed è finito contro un muro, spirando alcune ore dopo in ospedale. La dinamica del drammatico incidente è affidata nelle mani degli agenti della polizia municipale di Taurisano, nel cui territorio si è consumato l'impatto.Stando alla loro ricostruzione, l'imprenditore stava percorrendo la strada provinciale che collega Acquarica del Capo a Taurisano alla guida della sua Porsche Cayenne. Erano circa le 17.30 di martedì quando l'uomo, che viaggiava in auto da solo, non è riuscito più a domare il mezzo. L'auto, impazzita, ha sbandato paurosamente, uscendo fuori dalla carreggiata e andando a sbattere violentemente contro un muro di cinta prima di finire la propria corsa nei campi circostanti.Lo scontro è stato terribile e l'imprenditore è stato soccorso dai primi automobilisti di passaggio che hanno subito notato le lamiere contorte del veicolo e una scena agghiacciante. Estratto dall'abitacolo, sul posto sono intervenuti dopo alcuni minuti i sanitari del 118 che hanno medicato Ferraro sottoponendolo alle cure del caso e trasferendolo presso l'ospedale Ferrari di Casarano. Il quadro clinico sarebbe apparso grave ma non disperato, almeno in un primo momento. Poi la situazione è peggiorata a causa delle lesioni subite ed è stato trasferito presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce nel reparto Rianimazione in prognosi riservata.Nel corso della notte tutto è precipitato per alcune complicazioni e l'imprenditore è purtroppo deceduto a qualche ora di distanza dall'incidente. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria della stessa struttura in attesa dell'esame autoptico disposto dal magistrato di turno.Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito le verifiche di rito nel tentativo di stabilire le cause dell'uscita di strada del mezzo. Rimane il dolore tremendo che i familiari di Luca Ferraro hanno subito alla notizia della morte del loro congiunto. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di amici e conoscenti. La notizia ha fatto il giro della cittadina dove era molto conosciuto tra stupore, tristezza e incredulità.