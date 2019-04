Notte di fuoco: distrutti due auto e un Fiorino. Apparteneva al titolare di un pub

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fiamme hanno danneggiato il prospetto di una abitazione in via Ettore Ferramosca, due auto in sosta e un Fiat Fiorino di proprietà del titolare del pub Jack adn Jill. Ora si indaga su chi, questa notte, abbia appiccato il fuoco che ha distrutto i tre mezzi e, soprattutto, quali siano i motivi all'origine del raid, avvenuto a Cutrofiano.Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, il cui tempestivo e massiccio intervento ha permesso di evitare il peggio e mettere in sicurezza la zona.Per il momento non sono state trovate tracce di innesco o di liquidi infiammabili tali da far presumere la dolosità del gesto, ma non è nemmeno improbabile che simili indizi siano stati distrutti dalle fiamme. Si indaga a 360 gradi.