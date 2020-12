Fuoco nella notte, danni alle auto di un'avvocatessa. Le fiamme intaccano le linee elettriche: sul posto i tecnici Enel

Quasi un'ora e mezzo di intervento dei vigili del fuoco questa notte a Presicce per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza via Mazzini dove intorno alle 2 ha preso fuoco un'auto. L'incendio, peraltro,ha danneggiato anche un cavo della linea elettrica e per questo è stato necessario l'intervento dei tecnici Enel. I vigili del fuoco hanno richiesto la presenza di una pattuglia dei poliziotti delle Volanti del Commissariato di Taurisano perché non è stato chiaro se l'incendio sia stato innescato da un problema all'impianto elettrico dell'auto o siano stato appiccato dolosamente

Si tratta di una Citroën C3 appartenente ad una avvocatessa, V.P., 36 anni. Danneggiata anche la Mercedes Gla della stessa professionista. Indagini in corso.

Ultimo aggiornamento: 10:51

