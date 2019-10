Sorpresi a dare fuoco a una discarica abusiva: scattano le manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno dato fuoco a una discarica abusiva nelle campagne di Neviano , in provincia di Lecce , e sono finiti in manette. Perché quel fumo denso che si levava dalla zona non è passato inosservato ai carabinieri.L'arresto è scattato questa mattina nei confronti di Salvatore Natalino Filieri, 46enne di Aradeo e Lorenzo Alessandro Benegiamo di 43 anni. I due sono stati sorpresi dai carabinieri della locale stazione mentre appiccavano le fiamme all'interno di un' area di sedici metri quadrati adibita a discarica abusiva di vario materiale plastico non pericoloso in contrada “Salomi”, all'interno delle proprietà di M. P., 60enne di Aradeo denunciato a piede libero. Il terreno è stato sottoposto a sequestro e gli arrestati sono stati condotti in carcere.