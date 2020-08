Appiccano il fuoco all'azienda di noleggio e trasporti: oltre 100mila euro di danni. Carabinieri a caccia dei responsabili

Ultimo aggiornamento: 11:12

I danni sono ingenti, superiori certamente ai centomila euro, ma ancora in fase di quantificazione. Nel mirino dei soliti ignoti, poiché sembrano esserci pochi dubbi che dietro l'episodio si nasconda il dolo, è finita l'azienda di noleggio e trasporti Salentour Spa. L'incendio è divampato nel parcheggio esterno dove ha sede la società nella zona industriale di Ugento distruggendo un autobus e due minibus-navetta. Il rogo è stato domato, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco di Gallipoli e Tricase.Sul posto i carabinieri della locale stazione diretti dal luogotenente Giordano Protopapa che hanno avviato le indagini che non si potranno avvalere di immagini carpite sull'area poichè la struttura non era dotata di impianto di videosorveglianza. Annerite dal fuoco anche le pareti del parcheggio. I danni sono in fase di quantificazione e sono coperti solo parzialmente da polizza assicurativa.