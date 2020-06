Notte di paura, manomettono le telecamere e danno fuoco all'auto di un vigile urbano: scattano le indagini dei carabinieri

Ultimo aggiornamento: 09:12

Le immagini riprese dal circuito di videosorveglianza del supermercato Lidl che si trova nelle vicinanze potranno contribuire a ricostruire l'esatta dinamica dell'incendio e capire chi lo ha appiccato. Perché su questo i carabinieri non hanno dubbi: il rogo divampato a mezzanotte, che ha completamente distrutto una Skoda Superb vecchia serie di proprietà di Salvatore Di Molfetta, maresciallo della Polizia Locale di Ugento , nel Salento, è doloso.Il vigile urbano vive nei pressi del supermercato in via Edisono e in genere parcheggiare il mezzo in quell'area proprio perché sorvegliata dalle telecamere. Le fiamme hanno avvolto l'auto annerendo parte della facciata della struttura Lidl.Sul posto i vigili del fuoco di Ugento e i carabinieri della locale stazione diretti dal luogotenente Giordano Protopapa che nelle prossime ore passeranno al setaccio le immagini. Una prima evidenza segnalata dai militari: chi ha dato fuoco all'auto, si è preoccupato di spostare la telecamere fissata all'edificio che ospita la Lidl, prima di agire. Nessun dubbio, dunque, sulla natura dolosa del gesto.