Ancora una notte di fuoco nel Salento: in fiamme l'auto di un poliziotto in pensione. La pista della vendetta

Ultimo aggiornamento: 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa notte, poco prima dell'alba (erano le 5.10) i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Zimbalo, vicino alla Lidl di via Taranto, a Lecce , per sedare un incendio. In fumo quattro auto, una delle quali - una Citroen C5 - apparteneva a un poliziotto in pensione. Proprio dall'auto dell'ex agente sono partite le fiamme: non vi erano segni tangibili di dolo, ma l'ipotesi degli inquirenti è proprio questa, che qualcuno abbia voluto appiccare il fuoco a quella vettura e che le fiamme, poi, si siano propagate anche a quelle vicino.Le indagini sono in corso. Ad essere distrutte dalle fiamme, insieme alla C5, anche una Mercedes Classe A, una Smart, una Punto e una Ford Kia.