Fuoco al supermercato: paura anche per le abitazioni vicine

Una densa coltre di fumo ha interessato intorno alle 18 lo spazio antistastante il Supermercato Eurospin in via Raffaello Sanzio a Squinzano.Le fiamme sarebbero partite da un accumulo di materiale depositato nei cassonetti della raccolta differenziata, soprattutto cartoni, ma anche da cassettoni e bancali in legno depositati nello spazio esterno di pertinenza del supermercato. In poco tempo le fiamme si sono estese fino a raggiungere i muri dello stesso supermercato e di una abitazione adiacente.Sono intervenute delle pattuglie dei Vigili del Fuoco che con l'utilizzo degli idranti hanno sedato l'incendio. Sono in corso delle indagini per capire se si sia trattato di un incendio di origine dolosa.