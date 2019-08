Fuoco a Serra degli Angeli: in cenere altri 23 ettari di macchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fumo 23 ettari di macchia a Serra degli Angeli, in territorio di Porto Cesareo, lungo la provinciale che da Torre Lapillo conduce a Torre Colimena.Complice il forte vento di maestrale, le fiamme hanno avuto gioco facile. Domarle, ha richiesto l'aiuto di canadair e il lavoro di vigili del fuoco, Arif e Protezione civile, andato avanti per oltre dieci ore e conclusosi a tarda notte.Il rogo ha lambito la riserva naturale cesarina e alcune case, che non è stato comunque necessario far evacuare.