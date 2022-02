Aradeo dice addio al sindaco Luigi Arcuti: commozione e applausi in piazza. Il vescovo Filograna: «Facciamo tesoro del suo esempio»

Per la sua Aradeo si è sempre battuto con leale ardore, anche ben prima di diventare primo cittadino. E oggi, il suo paese sta salutando Luigi Arcuti, il sindaco, morto giovedì a 57 anni a seguito delle complicazioni legate al covid. «La fascia tricolore, espressione della volontà popolare di Aradeo – si legge nel lungo manifesto di saluto dei suoi assessori, consiglieri e dipendenti comunali - ti appartiene e sempre ti apparterrà».

Applausi e commozione in piazza San Nicola per l'ultimo saluto al primo cittadino. I commercianti hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto cittadino.

«Non lo potremo più incontrare tra le strade. Ora tocca a noi far tesoro del suo esempio di vita. Perché? La morte non può essere il nostro destino. La fede ci suggerisce di ricorrere alla Parola che non passa - ha detto nell'omelia il vescovo di Nardò-Gallipoli Fernando Filograna - . Luigi è stato un padre e un marito esemplare. La sua famiglia era ed è unita. Ricordo quando il covid è iniziato proprio qui ad Aradeo e come Luigi abbia affrontato con coraggio e dedizione questa emergenza. Proprio un colpo di coda della pandemia lo ha coinvolto. Immagino Luigi sul letto del dolore, nella solitudine del Dea, come abbia pregato Dio e come si sia abbandonato a lui, fiducioso e grato anche del lavoro dei medici e del personale sanitario tutto. Non è morto solo, aveva il Signore con lui».