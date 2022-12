Addio al medico del paese. Sarà sepolto accanto alla figlia, morta a 5 anni per un incidente

Silenzio, commozione e tante lacrime. La comunità di Lucugnano si è fermata per l'addio al “suo” medico: Carmine Baglivo, 69 anni, è morto sabato scorso in ospedale dopo essere stato investito a pochi passi da casa a Lucugnano, mentre attraversava, a piedi, il tratto della Statale 275 che passa proprio vicino al cimitero della frazione di Tricase. E questo pomeriggio si sono svolti i funerali.

Il medico di famiglia, in pensione da pochi mesi, è stato salutato in chiesa dal "suo" coro, quello parrocchiale, di cui faceva parte e dal parroco don Rocco D'Amico. "Ciao, dottore Carmine, ci hai lasciati all’improvviso, in punta di piedi - hanno scritto i pazienti e amici del coro - facendoci sprofondare nella incredulità più assoluta. Nel salutarti, ti diciamo con tutto il cuore: Grazie, del tuo sorriso, grazie, della tua simpatia, grazie, della tua gentilezza, grazie, della tua sincerità, grazie, del tuo servizio col canto”.

I funerali

La salma è entrata nella chiesa Madre alle 15. Rose rosse sulla bara in legno chiaro, mentre la folla si è stretta attorno alla moglie, anche lei medico, ai tre figli e ai parenti. Tutti uniti nel dolore. “Ciao papà - il messaggio commovente dei figli - ti ricordiamo tutti come un papà affettuoso, un marito dolcissimo, un medico umano e disponibile, un uomo di grande valore e di estrema bontà, un amico di tutti, un fratello per tutti. Siamo certi che starai abbracciando la nostra piccola Antonella mentre noi ci stringiamo intorno a te. Ricordati che i tuoi fiori, come ci chiamavi tu, ti amano immensamente".

Il messaggio del parroco

Il parroco della chiesa Madre, don Rocco D’Amico ha ricordato il medico con frasi di grande affetto: "E’ stato sottratto alla nostra vista un uomo, un medico, un cristiano, un autentico maestro di vita e per molti come per me un sincero amico. E’ stato un buon samaritano. Voleva farsi Francescano. Faceva parte del nostro coro. Era pienamente convinto che la forma più alta di carita è la comunicazione della verità. Poi il pensiero di don Rocco va alla figlia scomparsa in un incidente stradale all’età di 5 anni”. L'uscita del feretro è stata salutata da un lungo e commosso applauso, è stato questo il tributo ultimo della comunità ad un uomo stimato e apprezzato da tutti. La salma è stata tumulata nel cimitero di Lucugnano nella cappella di famiglia accanto alla figlia Antonella, scomparsa anche lei per un tragico incidente stradale circa 33 anni fa.