Cerimonie separate per l'addio a Eleonora e Daniele. Lei sarà vestita da sposa

Si terranno oggi, sabato, i funerali di Daniele De Santis e Eleonora Manta, la coppia uccisa lunedì sera in un appartamento di via Montello a Lecce con ferocia e accanimento dall'assassino, come emerso dalle autopsie durate due giorni.

Eleonora, per volere della famiglia, sarà vestita da sposa per l'ultimo viaggio. Un bell'abito color avorio in pizzo, quello che eleonora avrebbe voluto indossare se un giorno fosse arrivata all'altare con il suo Daniele.

L'elevata affluenza prevista ha suggerito lo svolgimento di due cerimonie separate e non di un'unica cerimonia come si era ipotizzato qualche giorno fa. A Seclì l'amministrazione ha disposto il lutto cittadino per la giornata di domani per commemorare Eleonora, con rito funebre previsto alle ore 16 in piazza San Paolo.

I funerali di Daniele De Santis, arbitro di Lega Pro, si terranno nel Duomo di Lecce, alle 12, e saranno celebrati dall'arcivescovo della diocesi salentina, monsignor Michele Seccia. Daniele indosserà il completo blu da arbitro che gli era stato consegnato appena qualche giorno fa, durante il raduno nazionale degli arbitri professionisti a Sportilia.

