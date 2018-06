Fumogeni alla partita, scattano 4 daspo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per essere stati trovati in possesso di fumogeni in occasione dell’incontro di calcio L. Mariano Scorrano-Futura Monteroni, valevole per il campionato regionale di prima categoria, girone c, disputatosi il 15.10.2017 presso lo stadio comunale di Scorrano due ultras della provincia, uno del 1966 ed uno del 1999, sono stati attinti da provvedimento di daspo, per la durata di 2 anni, e sottoposti all’obbligo di firma per un anno.Per il comportamento violento assunto in occasione dell’incontro di calcio Bagnolo-Virtus Matino disputatosi il 31.03.2018 presso il campo sportivo di Bagnolo, altri due ultras della provincia, uno del 1981 e uno del 1991, sono stati attinti, rispettivamente da provvedimento di daspo per la durata di 3 anni ed obbligo di firma pe 2 anni, e da provvedimento di daspo per la durata di 2 anni ed obbligo di firma per un anno.Gli stessi, dopo essersi introdotti in un’area interdetta e dopo aver guadagnato l’uscita dal campo sportivo si dirigevano, insieme ad altri tifosi, verso i tifosi della Virtus Matino urlando a squarciagola, profferendo ingiurie e scagliando pietre provocando la loro reazione.