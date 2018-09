© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nemici della salute? Pigrizia, alcol, fumo, sedentarietà e i salentini non sfuggono a queste che sono trappole per la salute. Lo ha reso noto la Asl di Lecce che questa mattina ha presentato i dati al Polo Oncologico dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Ad aprire i lavori, il direttore generale Ottavio Narracci che ha illustrato le azioni che saranno messe in campo per indirizzare i salentini verso corretti stili di vita che sono la prima forma di prevenzione delle malattie. L'Azienda sanitaria partirà a breve con una campagna mediatica di sensibilizzazione veicolata sulla carta stampata, tv, radio e social, oltre alle affissioni di manifesti e locandine. Accanto ai corretti stili di vita, la Asl darà un colpo di acceleratore agli screening, in particolare a quelli per il tumore del colon retto che soffre di dati bassissimi. Interessanti i dati illustrati dal direttore del Servizio igiene e sanità pubblica Area Nord, Alberto Fedele, e del direttore dell'Unità statistico epidemiologica, Fabrizio Quarta. Si evince che il 25%dei salentini fuma e la cattiva abitudine è in crescita tra le donne e i giovani. Come voltare pagina lo ha spiegato il direttore sanitario della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, che coordinerà le aree tematiche della salute, trasversali ai Dipartimenti, che avranno la mission di affrontare le specificità dell'adolescenza, infanzia, vecchiaia. Infine la responsabile della Comunicazione istituzionale della Asl di Lecce, Sonia Giausa, ha spiegato che la campagna di informazione della Asl è stata recepita come format da applicare su base regionale.