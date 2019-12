Fuga di gas in casa, terrore in via Trento

Paura oggi pomeriggio in via Trento a Lecce, dove un appartamento completamente saturo di gas ha corso il serio rischio di esplodere, con conseguenze devastanti per l’intero quartiere.



L’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivato attorno alle 17, quando i residenti hanno segnalato un forte odore di gas proveniente da un appartamento in quel momento vuoto, perché abitato di solito da studenti che erano rientrati in famiglia per le feste.



Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno dovuto agire con estrema cautela per evitare il peggio: l’appartamento era completamente saturo di gas e qualunque operazione in grado di far scattare una scintilla avrebbe potuto essere fatale, anche semplicemente suonare il campanello. Così, hanno staccato tutte le utenze e si sono introdotti nell’appartamento, aprendo porte e finestre in modo da far uscire il gas. È stata una mezz’ora di terrore per tutti i residenti: l’area è stata transennata e sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale.



È stato allertato anche il proprietario di casa, che è arrivato da Taranto. Ora bisognerà capire se si è trattato di una fuga di gas o se gli occupanti della casa avessero per caso dimenticato qualcosa di aperto. Ultimo aggiornamento: 21:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA