Fugge all'alt dei poliziotti e fa perdere le sue tracce: nell'auto abbandonata, 12 chili di eroina. Poi si costituisce

Preso dal panico, all'alt imposto dalla Polizia, si è dato alla fuga. Ha poi abbandonato l'auto, con all'interno un pacco contenente 12 chili di eroina. Si è costituito martedì sera, 6 luglio, Marco Palma, 31 anni, di Squinzano, comune a Nord di Lecce. La violazione del posto di blocco e l'inseguimento sono avvenuti lo stesso giorno, ma all'ora di pranzo, mentre tutti si preparavano ad affrontare, la sera, le emozioni della semifinale degli Europei di calcio che ha visto l'Italia avere la meglio sulla Spagna ai calci di rigore e volare in finale.

Palma è stato intercettato da una volante di Polizia a Brindisi. Gli agenti hanno intimato l'alt, un controllo di routine. Ma il giovane, a bordo della sua Bmw Serie 5, non si è fermato e, anzi, ha premuto sul pedale dell'acceleratore tentando di fuggire. La città adriatica e poi il reticolo di strade nelle campagne della vicina Tuturano sono dunque diventate, per il tempo dell'inseguimento, il set cinematografico di una pellicola thriller. Dopo una corsa in auto, Palma ha abbandonato la vettura nelle campagne, trovandosi bloccato nel cul de sac di una strada chiusa, e fuggendo a piedi, facendo così perdere le sue tracce.

I poliziotti delle Volanti, insieme agli investigatori della Mobile, si sono dunque messi a caccia di quell'automobilista, che aveva abbandonato un carico scottante nella sua berlina, nel frattempo sequestrata insieme ai 12 chili di eroina. Palma, però, dopo alcune ore, si è presentato in Questura a Brindisi, insieme ai suoi avvocati Salvatore Rollo e Mariangela Calò, per costituirsi ed è stato successivamente accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola. Comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida nelle prossime ore. Ora si tratterà di capire perché un incensurato, come Palma, si ritrovasse in auto quel quantitativo di droga, a chi fosse destinato e da chi sia stato acquistato.