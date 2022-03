Fruttivendolo con 32 panetti di hashish nel furgone: arrestato

Corriere della droga a Gallipoli. Il fruttivendolo F.B., 52 anni, del posto, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Lecce perché a bordo del suo furgone Fiat Doblò sono stati trovati 32 panetti di hashish del peso di 3 chili 250 grammi. Sono stati trovati sotto il sedile anteriore quando l'uomo è stato fermato poco prima di mezzogiorno di lunedì scorso.

L'accusa: vendeva la frutta ma faceva il corriere della droga

Sentito il parere del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, Francesca Miglietta, F.B. è stato arrestato e mezzo ai domiciliari con l'accusa di detenione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel merito della circostanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Giulia Proto, ha rilevato che F.B. abbia svolto il ruolo di corriere: a casa non è stato trovato materiale per il confezionamento della droga e nemmeno bilancino di precisione. Questa circostanza è stata rilevata nell'ordinanza di custodia cautelare emessa al termine dell'interrogatorio di convalida, per ricordare anche che i 310 euro che F.B. aveva con se' costituiscono probabilmente il compenso per il trasporto della droga. L'uomo è difeso dall'avvocatessa Speranza Faenza, risulta avere precedenti per spaccio di droga ma era fuori dal giro dal 1997.