Frode nella vendita di automobili, scoperta un'evasione di imposte per più di 700mila euro

I funzionari dell'Agenzia dei Monopoli di Lecce, a seguito di una articolata attività di contrasto alle frodi in materia di Iva intracomunitaria, hanno accertato un’evasione di imposta per 764mila euro, oltre a sanzioni per circa 1,5 milioni di euro.

La frode è stata realizzata nel biennio 2019/2020 da una società operante nel settore del commercio di autovetture, risultata però inesistente sia presso la sede dichiarata così come al domicilio fiscale del legale rappresentante.

I verificatori dell'Agenzia dei Monopoli hanno svolto minuziose indagini controllando la fatturazione e la spedizione delle autovetture provenienti da fornitori comunitari, avvalendosi delle informazioni presenti nelle banche dati nonché della preziosa collaborazione delle Autorità Doganali degli Stati Membri. I responsabili della frode sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica.