Aree a parcheggio lungo la costa: caccia ai terreni privati

Caccia ai parcheggi lungo il litorale. Con una delibera approvata pochi giorni fa - e disponibile all’Albo pretorio - il Comune ha dato mandato al dirigente del settore Traffico Giovanni Puce di pubblicare un bando pubblico per individuare terreni privati da adibire a parcheggi temporanei per l’estate. Un primo elenco di “zone bersaglio” - cui potrebbero aggiungersene altre - comprende l’area del lungomare Mori a Frigole; quella fra via Tavolara e via Coronelli e lungo via Alba Adriatica a Torre Chianca, in prossimità di lotti vuoti lungo le arterie stradali perpendicolari alla costa. Ancora, sempre a Torre Chianca, via Marebello, via dei Geranei e via del Tiglio, via Eolo. A Spiaggiabella, si cercano aree da adibire a parcheggio in via Itaca Lido e via Lampedusa, via Gatteo a Mare e via Jesolo, via Cattolica, via Ortona, via Torvaianica, via Taormina, via Lido Smeraldo, via Porto Empedocle. Infine Torre Rinalda, dove le zone interessate dal bando saranno probabilmente quelle di via Terracina e lungo le strade provinciali 133 e 93.L’esigenza di creare aree per la sosta scaturisce dalla mole di vacanzieri e villeggianti che si riversa sulle nostre coste nel periodo estivo. L’auto resta il mezzo di locomozione privilegiato e, quindi, si verifica «un forte congestionamento del traffico veicolare». E le vetture, «in assenza di una adeguata, organica e diffusa rete di parcheggi pubblici, si riversano in modo improprio lungo ambiti retrodunali, ad alta vulnerabilità ambientale e ai margini di infrastrutture viarie principali e minori, determinando criticità e notevoli rischi per la sicurezza e per il controllo del territorio» è scritto nel provvedimento proposto in Giunta dall’assessore Rita Miglietta.