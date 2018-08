Rissa dopo la notte in discoteca: muore a 23 anni per una coltellata. Dolore anche a Lecce, era nipote di un docente di Unisalento

Un ragazzo di 23 anni di Cosenza, Francesco Augieri, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una rissa scoppiata davanti ad un locale a Diamante, sulla costa tirrenica cosentina in Calabria. Un altro giovane, di origini campane, è rimasto ferito ed è stato ricoverato nell'ospedale di Cetraro. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. La rissa è scoppiata all'alba tra due gruppi di giovani. Su quali siano state le cause scatenanti stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Scalea. La vittima subito soccorsa, è morta durante il trasporto verso l'ospedale di Cosenza.

I carabinieri della Compagnia di Scalea stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del locale di Diamante dove, all'alba, è scoppiata una rissa al termine della quale un 23enne, Francesco Augieri, da tutti conosciuto come Ciccio, tifosissimo del Cosenza calcio, è stato accoltellato a morte. Il giovane è stato raggiunto da un solo fendente, ma è morto durante il trasporto verso l'ospedale di Cosenza. I carabinieri stanno anche sentendo alcune persone nel tentativo di ricostruire quanto accaduto. Allo stato, infatti, non è chiaro cosa sia successo e chi fossero i protagonisti della rissa. Non è chiaro neanche se la vittima ed un altro giovane campano rimasto ferito e ricoverato nell'ospedale di Cetraro si conoscessero o meno.

Dolore anche a Lecce dove la notizia della tragedia si è diffusa rapidamente in mattinata. Il giovane rimasto ucciso era infatti nipote del professor Carlo Alberto Augieri, docente presso l'Università del Salento. Messaggi di cordoglio sono giunti da più parti al professore e alla sua famiglia.