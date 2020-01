Terrore sulla strada, l'asfalto frana e inghiotte un'auto in transito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada frana all'improvviso inghiottendo un'auto in transito. Ieri - dopo giorni di disservizi e riduzione drastica dell'erogazione dell'acqua - la società Acquedotto Pugliese si è messa al lavoro in diversi punti di Novoli, paese del Salento . Ma all'improvviso, questa mattina, l'asfalto è franato, inghiottendo l'auto di un residente che proprio in quel momento era diretto al lavoro. L'auto, una Fiat Punto bianca, è letteralmente profondata all'angolo tra via Brunetti e via Borgo, a qualche centinaio di metri da piazza Tito Schipa.Tanta paura per il conducente dell'auto che, dopo essersi messo in salvo, ha allertato la polizia municipale, intervenuta immediatamente. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i responsabili della ditta che ha eseguito i lavori per conto di Aqp.Sui social le proteste sono vibranti, sia per l'interrotta erogazione dell'acqua nei giorni scorsi, sia per l'episodio di questa mattina. Sui lavori, nei giorni scorsi, è intervenuto anche il sindaco di Novoli che ha sollecitato Aqp a trovare soluzioni in tempi rapidi.