Fra bigodini e messe in piega, l'irruzione dei rapinatori: terrore dal coiffeur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra una piega e una tinta, hanno fatto irruzione nel coiffeur rapinando l'esercente e le tre clienti presenti in quel momento. Tanta paura le vittime dell'assalto consumatosi ieri pomeriggio a Cavallino, da Chiunè Acconciature, ma bottino magro per i rapinatori - appena 600 euro - fuggiti poi a bordo di uno scooter.Caschi neri, pistola in pugno - poi risulterà essere un giocattolo - i due sono entrati nel negozio di via XXIV maggio nel pieno dell'attività pomeridiana, ottenuto il denaro sotto la minaccia dell'arma e fuggendo poco dopo. Ma i carabinieri della locale stazione e del Nucleo operativo e radiomobile, insieme a quelli di Novoli, anche grazie alle telecamere della zona, ne hanno subito rintracciato uno: Cosimo Valerio Marcellino, 47enne di Novoli. L'uomo ha già confessato ed è stato arrestato, su disposizione del pm di turno Francesca Miglietta, per rapina a mano armata. Ora si apre la caccia al complice.