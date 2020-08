Stanati dalle fototrappole, gli sporcaccioni finiscono sui social del sindaco: «Nessuno sconto»

Ultimo aggiornamento: 09:15

«Ho chiesto di rispettare la città, ho ribadito l'importanza di uno sforzo collettivo, ho sottolineato che i controlli si svolgono su tutto il territorio. Non esiste alcuna zona franca e che non ci sono sconti per nessuno. Continuiamo e continueremo». Sono parole severe quelle che il sindaco di Gallipoli , Stefano Minerva, scrive su Facebook accompagnando le foto degli ennesimi sporcaccioni che abbandonano la spazzatura un po' ovunque. «Non ci sono sconti», ribadisce, e infatti, il grande fratello immortala personaggi in cerca d'autore con le auto belle piene di buste di pattume da scaricare qua e là per la città. Click, beccati. E da qui alla sanzione il passo è breve. È l'ennesima prova di una mancata forma di educazione civica che coinvolge, purtroppo, i gallipolini, come testimonia la telecamera.Finita l'era degli alibi, quando si diceva che gli sporcaccioni fossero i turisti. Ora con le telecamere emerge un'altra triste verità: a sporcare sono prevalentemente i gallipoli.«Persino coloro - dice Minerva- che molto spesso si trincerano dietro una tastiera per sentenziare che la città è sporca». Il sindaco non demorde. «I risultati fin qui raggiunti - dice il primo cittadino - sono frutto di un lavoro di squadra che vede coinvolti l'assessore all'ambiente Giuseppe Venneri, il presidente della commissione ambiente Cosimo Nazaro e gli agenti di polizia locale. Il sistema di monitoraggio e di sorveglianza è costante da mesi, ma oggi ho scelto di pubblicare sulla mia pagina Facebook, quale canale più diretto, le immagini che ritraggono ancora dei concittadini incivili. Ciò che mi ferisce è che i trasgressori siano abitanti del posto. Il sistema di raccolta differenziata attivo nella nostra città è funzionante, dopo gli ecostop e le isole ecologiche non vedo un valido motivo per comprendere tali atteggiamenti. La polizia locale svolge un ruolo importante perché ci dà modo di sottolineare che a volte i peggiori nemici di Gallipoli sono gli stessi cittadini. Per fortuna si tratta di una piccola parte, una minoranza che siamo costretti a denunciare perché il buon lavoro di molti non può essere annichilito dai pochi. Peggio ancora, quando leggo commenti sui social in cui la lamentela è incentrata sulla sporcizia della città, noto che i commenti sono scritti dagli stessi trasgressori».Così, agli sporcaccioni individuati grazie alle telecamere sono arrivate le multe. E per essere sicuro che non ci riproveranno a imbrattare la città, Minerva ha aggiunto il carico della ramanzina sui social. «Se la punizione economica non è la strada giusta - commenta - spero che l'imbarazzo del riconoscersi privatamente possa essere una svolta. Sono pronto ad accettare le critiche: non abbiamo bisogno di dirci quanto sia complessa la gestione di una città come Gallipoli, ma non sono disposto ad accettare e tollerare questi atteggiamenti. Per questo motivo continueremo sempre a denunciare, a mettere a nudo questi beceri comportamenti».