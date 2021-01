Rifiuti, altre 100 fototrappole: la mappa di Comuni e strade. Stretta sui controlli contro gli sporcaccioni

Strade provinciali sorvegliate a vista. Palazzo dei Celestini potrà ampliare la flotta delle fototrappole per dichiarare guerra agli incivili. E insieme all'ente Provincia anche 47 Comuni del Salento potranno utilizzare le strumentazioni per la sorveglianza delle violazioni ambientali fornite i comodato d'uso da Ager, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti diretta da Gianfranco Grandaliano.

Strade sorvegliate speciali a cominciare da quelle provinciali (oltre un centinaio su tutto il territorio) con alcune zone ritenute calde perché teatro di abbandono indiscriminato sia sulla costa che nell'entroterra. Tra le arterie maggiormente colpite dal fenomeno quella che Lecce porta a Novoli e la provinciale Campi-Squinzano. E poi lo scorrimento veloce, una delle strade più colpite dallo smaltimento illecito. Nel mirino degli sporcaccioni anche la strada che conduce dalla Grottella a Copertino, la circonvallazione di Leverano, la provinciale Cavallino-Caprarica, solo per citarne alcune.



«Le 50 fototrappole saranno gestite dal Comando di Polizia provinciale - ha spiegato il comandante della Polizia provinciale Antonio Arnò - con l'obiettivo di intensificare i servizi di vigilanza e monitoraggio delle direttrici stradali e aree pubbliche e private maggiormente interessate dal fenomeno dell'abbandono di rifiuti». Particolare attenzione da parte della Provincia alle «arterie di collegamento con le località balneari, dove si registra - aggiunge Arnò -, soprattutto nel periodo estivo, un maggiore afflusso di turisti e visitatori del Salento».

«Le cinquanta fototrappole consentiranno di mappare le criticità esistenti lungo la viabilità provinciale e impedire il perpetrarsi di comportamenti scorretti da parte di incivili, che nulla hanno a che fare con la responsabilità della comunità salentina, impegnata quotidianamente nella valorizzazione e nella tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico», ha spiegato il presidente della Provincia Stefano Minerva.

«La Provincia sta mettendo in campo tutte le azioni utili e necessarie per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle strade provinciali, dando seguito alle linee programmatiche di mandato del presidente Minerva», commenta il consigliere provinciale con delega alla Tutela ambientale Fabio Tarantino.

Nella graduatoria di Ager, come detto, rientrano anche tanti Comuni salentini. Saranno 15 quelle in dotazione dei Comuni di Lecce e Melendungo, mentre 19 sono state affidate a Minervino. Dieci le fototrappole per Gallipoli, Galatina e Porto Cesareo. Le fototrappole arrivano - otto in tutto - per la prima volta a Tricase, mentre sette saranno assegnate a Salve e Santa Cesarea Terme, una meno - sei - a Castrignano del Capo. Faranno guerra agli sporcaccioni con 5 fototrappole mobili anche Carpignano, Cavallino, Guagnano, Martano, Monteroni, Poggiardo e Salice. Quattro le apparecchiature per i comuni di Bagnolo, Campi, Caprarica, Castrignano De' Greci, Castro, Corsano, Diso, Galatone, Melissano, Montesano, Neviano, Parabita, Patù, San Cassiano, San Donato, San Pietro in Lama, Sanarica, Sogliano Cavour, Soleto, Supersano, Trepuzzi, Tuglie e Veglie. Tre infine le fototrappole per Aradeo, Taviano e Zollino.

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA