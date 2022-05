L'album di nozze dal tetto della città: anche il wedding scopre l'ascensore del Duomo

Quella della visuale dal campanile del Duomo di Lecce non è solo un'attrazione per i tantissimi turisti che affollano la nostra città e che hanno riempito, in ogni ordine di posto, le prenotazioni per ammirare il barocco leccese da una prospettiva differente, ma c'è anche il mondo del wedding che è attratto da questa straordinaria possibilità.

Le foto in altezza dei due sposini

Emanuela ed Andrea il 26 di maggio si sono uniti in matrimonio, un giorno speciale per loro ma anche per il l'ascensore progettato da Art Work che ha permette a tutti di godere di questa straordinaria visuale. Un'idea che praticamente viene naturale, a tutti coloro che scelgono di sposarsi nella cornice del centro storico leccese, Emanuela e Andrea, oggi sono i primi ma non saranno gli unici a scegliere questo panorama per i loro scatti per il giorno delle nozze: «Per noi è un giorno importante che abbiamo voluto arricchire con questa straordinaria esperienza -affermano gli sposi-. E' stata una bella emozione, è la prima volta che ammiravamo la nostra città, farlo in un giorno così impostate è stato veramente speciale».

La società: felici della loro gioia

C'è emozione anche nella società che gestisce l'ascensore up per questa opportunità che viene concessa non solo ai cittadini leccesi ma anche a tutte quelle coppie che per il loro giorno speciale vogliono uno scatto straordinario: «Sentiamo la gioia e la soddisfazione di aver concretizzato un sogno per molti e di aver consegnato a tutti la possibilità di vivere un'esperienza che era considerata finora impossibile - dichiara il presidente di ArtWork Paolo Babbo. Siamo sicuri che Andrea ed Emanuela, la prima coppia di sposi a salire sul campanile nel giorno delle loro nozze, custodiranno un ricordo unico, da condividere con i loro parenti e amici. Auguri per una lunga vita felice insieme, con lo sguardo sempre rivolto a nuovi e più ampi orizzonti, come in questo giorno speciale».