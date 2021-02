Foto osè su Instagram: 11enne adescata sui social. Inchiesta aperta

Foto e video di nudi di una ragazzina di 11 anni. Foto in pose esplicitamente riferite ad atti sessuali. Postate da lei stessa sul suo profilo di Instagram e condivide con un 60enne del Basso Salento indagato ora con l'accusa di diffusione e scambio di immagini con contenuti di pornografia minorile.

L'inchiesta è sul tavolo del pubblico ministero della Procura di Lecce, Simona Rizzo, dopo l'esposto presentata dalla madre della vittima dopo che nella loro casa di Ragusa ha voluto controllare i contenuti della chat scambiate dalla figlia sullo smartphone.

Uno choch quelle foto e quei video. E per questo si è rivolta all'autorità giudiziaria per chiedere di individuare la persona che potrebbe avere indotto sua figlia, minorenne, a mostrarsi senza veli e con atteggiamenti non consoni alla sua età ed alla educazione che le è stata impartita.

In casa dell'indagato la polizia postale ha sequestrato lo smartphone ed ogni altro dispositivo elettronico che potrebbe essere stato impiegato per comunicare con la ragazzina o per archiviare foto e video. L'estrapolazione delle immagini è stata affidata dalla Procura all'ingegnere Silverio Greco mentre l'indagato - difeso dall'avvocato Luigi Fortunato - è assistito dall'ingegnere informatico.

Gli accertamenti vogliono chiarire, fra le altre cose, se l'indagato abbia usato l'escamotage più in voga nella rete fra gli adescatori di minori: fornire l'immagine e l'identità di un coetaneo. Di bella presenza.

