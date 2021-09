L'amore per la propria squadra si sa non ha confini questa volta anche in senso letterale. Viene infatti dal deserto della Giordania lo scatto mozzafiato realizzato da Simone Rizzelli, medico del pronto soccorso di Lecce e grande tifoso giallorosso in vacanza nella Valle della Luna, nel deserto di Wadi Rum.

La foto indubbiamente molto suggestiva arriva all'indomani dell'ultima impresa dei giallorossi che tornano a far sognare i tifosi. Anche durante le ferie!