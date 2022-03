Geloso della ex manda al nuovo compagno vecchie foto intime: arrestato nel Salento

Geloso della relazione che la sua ex compagna aveva iniziato con un altro uomo, gli avrebbe inviato sul cellulare vecchie foto con contenuti molto intimi. Non solo, avrebbe anche tentato in tutti i modi di mettere fine al nuovo amore con atteggiamenti persecutori. Con l'accusa di stalking, revenge porn, tentata violenza sessuale, è stato arrestato ai domiciliari un 43enne di Nardò, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pm Simona Rizzo e disposta dal gip Cinzia Vergine.

I fatti sono molto recenti, si sarebbero verificati tra gennaio e febbraio. Oltre alle immagini, che la difesa dell'indagato ritiene fossero già pubblicate e quindi di dominio pubblico, vi sarebbero state minacce di morte, veicolate anche tramite i social, nei confronti della donna e del nuovo fidanzato. Gli spostamenti della ex sarebbero stati monitorati, tanto da procurarle "un costante stato di ansia" e a indurla a modificare le abitudini di vita.