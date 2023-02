Forti dolori all'addome: mister Antonio Conte in ospedale

Dolori all'addome e mister Antonio Conte finisce in ospedale. Ne dà notizia sui profili social ufficiali il Tottenham, la squadra da lui allenata in Premier League.

Mister Antonio Conte - si legge - ha accusato forti dolori addominali ed è stato ricoverato in ospedale. La diagnosi è di colecistite. Sarà sottoposto ad un intervento chirurgico e tornerà in campo non appena si sarà ripreso. A lui vanno gli auguri del club affiché si rimetta presto.