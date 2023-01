Forte vento, problemi di sicurezza alla Fòcara: i vigili del fuoco in azione con gli idranti

Il vento di Scirocco che sin dalla mattinata di oggi spira forte su Piazza Tito Schipa, sede della grande Focara di Sant'Antonio, a Novoli, ha costretto in questi minuti i vigili del fuoco ad accendere gli idranti per "domare" e tenere sotto controllo il grande falò, evitare che le fiamme impetuose, sospinte dalle folate, potessero creare problemi alla pubblica incolumità.

Si tratta sicuramente di un'immagine inedita e per certi versi storica e che ha creato scalpore tra i novolesi: mai, prima d'ora, con ogni sorta di situazione meteo, era stato necessario per i vigili del fuoco intervenire per domare il "fuoco buono di Puglia" e tenerlo sotto controllo, modificando di fatto il destino ardente della Focara che i novolesi erigono prima e bruciano poi, a devozione del loro Santo patrono e protettore Antonio Abate.