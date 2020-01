Formaggi senza etichettatura e conservati tra le auto: maxi sequesto per una nota catena di supermercati

Sequestrati 865 chili di formaggio retinato, perché venduto come Grana Padano e una forma di 37 chili di Parmiggiano Reggiano in cattivo stato di conservazione. I controlli sono stati effettuati sabato in un supermercato alla periferia di Martano. I Nas hanno rilevto che questo formaggio, venduto a spicchi come Parmiggiano al prezzo di 9,90 euro l'uno. In realtà senza che nel banco fosse riportata l'effettiva origine del prodotto.



Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati rinvenuti all'interno della vicina autoficcina, due pallets con 15 forme di retinato e una di Reggiano, di 37 chili l'una, custoditi accanto a moto e auto che effettuavano i collaudi con il motore acceso, con la sola protezione di alcune tovaglie.



Al titolare del supermercato, F.F. 56 anni di Merine e a S.G., 60 anni, di Minervino, referente della catena di supermercati nella zona del Salento, viene contestata la frode in commercio.

Il sequestro è stato convalidato dal pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, Giovanni Gallone. A difendere gli indagati sono Rita Ciccarese, Rosario Calcagnile e Lorenzo Rizzello. Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA