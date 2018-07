Forbes elegge le sette spiagge più belle d'Italia: c'è anche una salentina

https://www.forbes.com/sites/catherinesabino/2018/07/15/7-of-italys-most-spectacular-beaches-to-visit-now/#a1d8f8941682

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che la Puglia e il Salento siano considerate tra le terre più belle del mondo non fa più notizia. Ma questa volta su Forbes fa il suo ingresso tra le sette spiagge più belle d'Italia una delle più meridionali del territorio, Pescoluse. Con la sua sabbia rossastra e il tramonto sul mare verde blu questa amatissima spiaggia - che non a caso si trova in zona "Maldive del Salento" - ha conquistato anche le classifiche internazionali.