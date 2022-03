I fondi del Pnrr per la stazione di Lecce: Rfi riqualificherà spazi e infrastrutture con 14 milioni di euro

Rfi, ha presentato il progetto di riqualificazione degli spazi della stazione di Lecce: tra i punti principali è previsto il riuso di edifici per connettere la stazione al parcheggio con nuovi servizi e sarà migliorata l’accessibilità. Investimento complessivo da 14 milioni di euro con fondi del Pnrr.

Il restyling

Rete Ferroviaria Italiana ha presentato oggi il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: a fianco agli interventi del Comune di Lecce - che prevedono il rifacimento del piazzale di stazione, la riqualificazione di Viale Oronzo Quarta e il ribaltamento della stazione con un nuovo terminal bus - RFI riqualificherà gli spazi esterni ed interni del fabbricato storico di stazione, abbatterà le barriere architettoniche e rifunzionalizzerà alcuni spazi da destinare a nuovi servizi. Grazie a questi lavori nei prossimi quattro anni la stazione di Lecce cambierà volto diventando un centro di riconnessione urbana e mobilità sostenibile.

La consegna entro il 2026

L’opera sarà consegnata alla città entro il 2026, in linea con i vincoli del finanziamento europeo. Il progetto di RFI mira al recupero architettonico e funzionale dell’edificio, in particolare dell’atrio, degli spazi d’attesa e transito, della biglietteria e dei servizi ai viaggiatori, con un restyling rispettoso della natura storica dell’edificio. Il progetto prevede anche interventi sulle facciate e sulle pavimentazioni esterne dei fabbricati vicini e degli spazi interconnessi che accompagnano i passeggeri nel percorso all’interno e all’esterno degli spazi ferroviari. L’illuminazione gioca un ruolo chiave nel design degli interni a livello di stile ed estetica, soprattutto in termini di funzionalità grazie all’inserimento di lastre in pietra di Apricena integrate da dispositivi di illuminazione.

Tra le novità previste anche l’inserimento di piante nell’atrio e negli spazi di attesa per creare un filtro che permetta un passaggio graduale e armonico dalla piazza esterna ai binari. Gli interventi sono orientati a conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, attraverso l’adozione di best practices internazionali per la valutazione delle performance energetiche e ambientali dell’edificio, il monitoraggio e la gestione dei consumi idrici ed energetici. Riqualificazione edifici e spazi tra l’area parcheggio e la stazione. Sono inoltre previsti interventi di ammodernamento della seconda e terza banchina, l’adeguamento delle scale e una nuova illuminazione del sottopasso.