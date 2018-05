Follia in strada: prima lo tampona poi gli rompe il naso con una mazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente tra auto e bici questa mattina a Squinzano dove l'incudente è sfociato in lite degenerata poi in aggressione.Il ciclista è stato preso a bastonate, colpi così violenti da fratturargli il naso. È ora ricoverato al Vito Fazzi, non in pericolo di vita.È un bidello del 60 che intorno alle 8 stava andando a scuola per prendere servizio. Ora è caccia al suo aggressore.