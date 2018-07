Follia in pieno centro: turista fugge dopo un tamponamento e semina il panico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scene di follia a Nardò nel primo pomeriggio di oggi. Poco prima delle 15 un turista romano ha tamponato un'auto durante una manovra azzardata ed è andato via senza femarsi a capire se vi fossero danni.La vittima del tamponamento ha quindi deciso di inseguirlo per le vie del paese e nella corsa in pieno centro il turista ha colpito altre auto seminando il panico e si è infine cappottato. Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e sanitari del 118. Per lui solo brevi ferite per gli altri un brutto spavento per l'accaduto.