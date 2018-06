Folle inseguimento in centro: non si fermano all'alt poi si schiantano su un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Folle inseguimento nel pomeriggio nel centro di Lecce, dove due uomini a bordo di uno scooter hanno ingaggiato una corsa spericolata per tentare di sfuggire agli agenti di polizia di Lecce.Si tratta di due leccesi di 31 e 42 anni.Tutto è iniziato poco prima delle 17, quando i due soggetti sono transitati da Piazza Mazzini, notati da una volante: alla vista dei poliziotti i due hanno cercato di dileguarsi iniziando una folle corsa nel traffico, tra auto e pedoni. La loro fuga si è interrotta in via di Porcigliano, dove lo scooter è finito contro una macchina in sosta.Sul posto, oltre alla Polizia che ha identificato i due denunciandoli per resistenza a pubblico ufficiale, anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare uno di loroin ospedale per una sospetta frattura a un arto.