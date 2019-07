Folgorata mentre annaffia il giardino. La vicina la soccorre: muoiono due donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone sono morte folgorate questa mattina a Nardò.L'incidente fatale è avvenuto poco prima delle 10 in una abitazione lungo la strada che collega Nardò con Porto Cesareo. Stando ai primi accertamenti effettuati, all'origine della scossa ci sarebbe trattato un incidente domestico. A perdere la vita due donne.Una delle due, infatti, stava innaffiando il giardino ed è stata folgorata. La vicina di casa, notando che c'era qualcosa che non andava, si è avvicinata per soccorrerla ed è rimasta folgorata anche lei.Aggiornamenti a breve.