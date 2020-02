«Foglio di via illegittimo, si applica solo a chi ha traffici illeciti»: assolta una attivista no Tap

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la formula «il fatto non sussiste» una attivista No Tap è stata assolta dall'accusa di avere violato il foglio di via che disponeva di non tornare nel comune di Melendugno per un periodo di tre anni. Lo ha stabilito il giudice della prima sezione penale del Tribunale di Lecce , Stefano Sernia. Provvedimento illegittimo - ha detto la sentenza depositata contestualmente con l'assoluzione - perché il foglio di via si applica alle persone dedite ai traffici illeciti, che vivono con provento di attività delittuose o che sono dedite a reati che mettono in pericolo i minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.Nulla di tutto questo poteva essere addebitato ad A.M, 30 anni, di Lizzanello. Tantomeno indice della sua pericolosità - siamo sempre sul fronte della sentenza - sono state le varie partecipazioni alle manifestazioni più violente contro il gasdotto Tap , poiché non viene indicato quale ruolo abbia avuto. Il giudice Sernia ha sostenuto che la necessità di tenere conto della legittimità di quel provvedimento «altrimenti si presterebbe a fungere da strumento di bieca repressione del dissenso, con violazione dei diritti costituzionali di libertà di movimento sul territorio nazionale, riunione pacifica, associazione, espressione del pensiero ed opinione». Che quel foglio di via fosse illegittimo lo hanno sostenuto gli avvocati difensori Francesco Calabro e Giuseppe Milli.