Truffatori, ladri e organizzatori di rave abusivi: scattano 17 fogli di via

Diciassette fogli di via obbligatori sono stati firmati dal questore di Lecce, Andrea Valentino nei confronti di persone ritenute “socialmente pericolose”. Si tratta di ladri d’auto, topi d’appartamento, truffatori e, in ultimo, di due organizzatori di rave-party.

I fogli di via obbligatori, in particolare, hanno raggiunto 4 foggiani, specializzati in furti presso esercizi commerciali; un ladro d’auto; due malviventi ritenuti autori di diversi furti in appartamento; tre siciliani dediti alla cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni, in particolare, di automobilisti anziani; un uomo trovato in possesso di una cospicua somma di denaro, ritenuta provento di spaccio e un altro accusato di reati contro la persona.

Nei guai anche due persone ritenute fra gli organizzatori di un rave-party: si tratta di quattro tarantini e di un brindisino, tutti con precedenti, che in piena pandemia da Covid-19 avevano organizzato una festa abusiva in campagna, in un'area vicina all’aeroporto Lecce-Lepore.

Il questore ha emesso anche 10 provvedimenti di avviso orale, a carico di altrettante persone residenti in provincia di Lecce, ammonite a tenere una condotta conforme alla legge per non rischiare misure di prevenzione personale più stringenti.

