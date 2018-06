Il terribile sospetto dei carabinieri: il giovane barista salentino ucciso per errore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ucciso per errore. È questa l’ipotesi più accreditata tra gli investigatori che indagano sull’omicidio del barista 32enne di Casarano, Antonio Luigi De Rocco, avvenuto ieri sera a Foggia . Secondo i carabinieri il vero obiettivo dei killer, armati di fucile a canne mozze e fuggiti subito dopo l’agguato, era una della due persone con cui De Rocco era in auto. Si tratta di Bruno Carella, un pregiudicato foggiano.I killer hanno agito ieri sera mentre la vittima, giunta in città da qualche ora per fare lavori di carpenteria, era seduta sul sedile posteriore di una Peugeot 307, insieme a Carella e al figlio, Mario Guglielmo di 20 anni, sotto l’abitazione proprio di Carella. Verso le 22 si sarebbe affiancata un’auto con due persone a bordo dalla quale è stato sparato un colpo di fucile che ha colpito alla spalla De Rocco, arrivando fino al cuore, uccidendolo sul colpo. (Bruno Carella era già sfuggito ad un agguato avvenuto il 4 ottobre del 2017, proprio nei pressi di casa sua.