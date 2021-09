Focolaio in una Rsa di Lecce: 25 positivi. Ma la Asl avverte: «Non è lo stesso allarme del passato»

Un focolaio Covid si è registrato ieri nella Rsa del Buon Pastore a Lecce. Sono 25 i casi positivi nella residenza sanitaria assistenziale privata di via Fiume: 18 anziani ospiti (quattro ricoverati in ospedale) e 7 operatori sanitari. Fortunatamente al momento non si registrano casi gravi.

Il focolaio nella struttura e la paura del passato

Si è temuto infatti che si potesse ripetere quanto accaduto nella fase iniziale della pandemia,...

