Melendugno, focolaio covid nel Comando di Polizia Locale. Positivi sei agenti su otto e il comandante. Nessun servizio assicurato

Un focolaio nel comando di Polizia Municipale di Melendugno: nessun servizio assicurato. Colpa del covid.

Focolaio al comando

Il Covid mette Ko il comando di polizia locale di Melendugno, in Salento, dove sei agenti su otto, compreso il comandante, sono risultati positivi al contagio. La notizia è stata diffusa sulla pagina social del comando per avvertire la cittadinanza che «da oggi la polizia urbana di Melendugno non può assicurare i servizi istituzionali».

Di fatto ad essere negativa al momento è solo una vigilessa mentre il secondo agente è a casa per motivi di salute. Ad aggravare la situazione del comando anche il venir meno dell'addetto amministrativo all'Ufficio verbali, anche lui risultato positivo.

