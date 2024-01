Il “fuoco buono” di Novoli brucia la Fòcara di Sant'Antonio Abate. Si compie anche per questo 2024, l'antico rituale dell’accensione del falò più grande del Mediterraneo, eretto dal Comitato Festa guidato da Tony Villani, in onore ed a devozione dell’amato Santo della Tebaide dotto taumaturgo ed anacoreta. La lunga notte di “sua maestà la Fòcara”, è iniziata attorno alle 20.30 di fronte a decine di migliaia di persone giunte da ogni parte.

La regina della festa ha catalizzato come sempre, occhi e telefoni utili ad immortalare l’attimo e custodirlo nel tempo, a riconferma di come questo "monumento" sia capace di di generazione in generazione, rappresentando un’unica ed originale miscela di valori. Ad innescare le micce della tradizionale batteria fiaccolata, i partner istituzionali della festa: dal sindaco di Novoli Marco De Luca al presidente del Comitato Tony Villani al parroco del Santuario di Sant’Antonio Abate don Luigi Lezzi, e poi ancora onorevoli e senatori della Repubblica, consiglieri ed assessori regionali, la Provincia di Lecce e tanti sindaci del Salento.

Il pre-show

Originale il “pre-show” che ha visto esibirsi di fronte alla pira, otto pianoforti dell’associazione “Napoli Piano” che con la loro colonna sonora hanno innescato i bagliori di luce e gli splendidi spettacoli pirici.

Alle 20.30 il “fuoco” alla Fòcara con la batteria fiaccolata ed i giochi di luce e fuoco. A seguire ancora spettacoli pirotecnici della “Pirotecnica Moderna di Giovanni Padovano” di Genzano di Lucania (Pz). E poi l’apertura del concertone, con l’esibizione di “Malamore”, del giovane cantautore novolese “Dimaggio” e del dj set firmato Mundial. In mezzo il super ospite Paolo Belli e la sua big band. Musica, canti e balli sino all’alba, tuto all’ombra della Fòcara che lentamente brucia sempre più forte e riscalda animi e cuori.

Il programma del 17 gennaio

Domani 17 gennaio è il giorno di Sant’Antonio. Sin dalle prime luci dell’alba, nel santuario saranno celebrate le messe (la prima alle ore 7.30, l’ultima della mattinata alle ore 12.30). Alle 10.30, sul sagrato della chiesa, monsignor Luigi Pezzuto, arcivescovo e già nunzio apostolico, presiederà la concelebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e del comitato. Alle 10, presso l’Ostello in piazza Regina Margherita, workshop con cooking show sull’olio d’oliva e le olive a cura del Gal Valle della Cupa. Alle 16.30 invece nelle sale del Palazzo baronale, un convegno sempre a cura del Gal Valle della Cupa sul tema dell’olivicoltura, mentre dalle 18 alle 21 sarà ancora possibile effettuare il Giro delle 7 chiese per apprezzare gli scatti fotografici del reporter siciliano Tony Gentile. L’esibizione dalle 18 alle 20 della street band “Gambling Band” per le vie della città sarà infine il preludio dello spettacolo musicale della nuova notte del fuoco. Sul palco Munny & Mixa, Supertaranta, Alborosie e, per chiudere la serata, un dj set. Imperdibili per gli appassionati saranno ancora gli spettacoli pirotecnici. Imponenti come da tradizione che coinvolgeranno le principali scuole di sparo nazionali. Alle ore 15 la gara di metodo e potenza ed alle 20,30 l’esibizione di luci e colori. Nel pomeriggio si esibiranno la scuola lucana con la “Pirotecnica Moderna” di Genzano di Lucania (Pz), la scuola campana della “Pirotecnica dei fratelli Di Muoio” da Perdifumo (Sa) e “L'Artificiosa Di Candia” da Sassano (Sa). In serata in piazza Schipa ancora spettacoli di luci, suoni e colori firmati dall’aziend dei fratelli Ingrosso “Pirotecnica Salentina”.