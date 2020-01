Primi esami veterinari sul cucciolo di foca: al lavoro un pool di esperti del Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vie infiammatorie infiammate, il sistema immunitario compromesso e una parassitosi intestinale. Sono questi i risultati dei primi esami effettuati dai veterinari sul cucciolo di foca monaca avvistato prima nel Salento e poi nel Brindisino, e morto nonostante i tentativi di aiutarlo.Gli esami di laboratorio sull'esemplare di foca - della quale restano appena 5-600 unità in tutto il Mediterraneo - sono condotti da un pool di esperti composto dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia , dai colleghi di Teramo, dai patologi del Centro di Referenza Nazionale per la Diagnostica dei Mammiferi Marini e del Centro di intervento rapido per i cetacei, oltre al personale specializzato di Ispra e della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli.Ci vorranno circa due mesi per concludere l'esame sulla foca e comprendere con esattezza quali siano state le ragioni che l'hanno condotta alla morte. A questo fine sono stati prelevati e conservati i tessuti del cucciolo.